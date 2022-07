Eni: pg Milano, 'imputati hanno patito per 7 anni' (Di martedì 19 luglio 2022) Milano, 19 lug. (Adnkronos) - "Non c'è prova di nessun fatto rilevante in questo processo. Gli imputati che hanno patito un processo lungo 7 anni hanno diritto di vedere cessare immediatamente questa situazione che in questo momento è contra legem rispetto alle indicazioni di regolarità formale del processo, di economia processuale, di durata ragionevole. Il processo non è la sperimentazione della dialettica delle parti", ma si deve muovere nei binari corretti e per questo il sul procedimento Eni-Nigeria deve esserci la parola fine. E' il passaggio conclusivo con cui il pg di Milano celestina Gravina ha rinunciato all'appello contro tutti gli imputati, già assolti in primo grado. Leggi su iltempo (Di martedì 19 luglio 2022), 19 lug. (Adnkronos) - "Non c'è prova di nessun fatto rilevante in questo processo. Glicheun processo lungo 7diritto di vedere cessare immediatamente questa situazione che in questo momento è contra legem rispetto alle indicazioni di regolarità formale del processo, di economia processuale, di durata ragionevole. Il processo non è la sperimentazione della dialettica delle parti", ma si deve muovere nei binari corretti e per questo il sul procedimento Eni-Nigeria deve esserci la parola fine. E' il passaggio conclusivo con cui il pg dicelestina Gravina ha rinunciato all'appello contro tutti gli, già assolti in primo grado.

