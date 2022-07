Eni-Nigeria | procura generale rinuncia all’appello | assoluzione definitiva

(Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – “Questo processo deve finire oggi perché non ha fondamento”. Ladi Milanonei confronti dei 15 imputati, 13 persone e le società Eni e Shell, accusati di corruzione internazionale nel processo sulla presunta tangente da 1,092 miliardi di dollari che sarebbe stata versata dai due gruppi per aggiudicarsi la concessione da parte del governo delladei diritti di esplorazione sul blocco Opl245. Una decisione che arriva dopo l’in primo grado del 17 marzo 2021 – tutti assolti “perché il fatto non sussiste” – e che mette fine al processo penale. “Non c’è prova di nessun fatto rilevante in questo processo. Gli imputati che hanno patito un processo lungo 7 anni hanno diritto di vedere cessare immediatamente questa ...

Il sostituto pg di Milano Celestina Gravina ha rinunciato ai motivi d'appello nel processo di secondo grado sul caso/Shellnei confronti, tra gli altri, dell'attuale ad della compagnia petrolifera Claudio Descalzi, del suo predecessore Paolo Scaroni e delle due società. La rinuncia all'impugnazione che ...Fra questi anche Roberto Casula, ex capo divisione esplorazioni di, Vincenzo Armanna, ex vicepresidente di, Ciro Antonio Pagano, all'epoca dei fatti managing director di Nae, Emeka ...(Adnkronos) – “Questo processo deve finire oggi perché non ha fondamento”. La procura generale di Milano rinuncia all’appello nei confronti dei 15 imputati, 13 persone e le società Eni e Shell, accusa ...Milano, 19 lug. "È stata una requisitoria penetrante, argomentata, sintetica, pacata che però ha frantumato completamente l'accusa. Concludere dicendo che non c ...