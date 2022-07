**Eni: firma in Algeria nuovo contratto per blocchi onshore** (Di martedì 19 luglio 2022) Algeri, 19 lug. -(Adnkronos) - Eni comunica di avere firmato oggi con Sonatrach, Oxy e TotalEnergies un nuovo contratto per i blocchi 404 e 208 in Algeria. Questi blocchi sono localizzati onshore, nel bacino del Berkine, nell'Algeria orientale: Eni è presente in Algeria dal 1981 e con una produzione equity di 100.000 barili di petrolio equivalente al giorno, è la principale azienda internazionale del Paese. Il contratto, firmato ai sensi della nuova legge algerina sugli idrocarburi del 2019, consentirà ai partner di potenziare gli investimenti, aumentando le riserve di idrocarburi dei giacimenti e prolungandone la vita produttiva per ulteriori 25 anni. Inoltre, consentirà anche la futura valorizzazione di quantità ... Leggi su iltempo (Di martedì 19 luglio 2022) Algeri, 19 lug. -(Adnkronos) - Eni comunica di avereto oggi con Sonatrach, Oxy e TotalEnergies unper i404 e 208 in. Questisono localizzati onshore, nel bacino del Berkine, nell'orientale: Eni è presente indal 1981 e con una produzione equity di 100.000 barili di petrolio equivalente al giorno, è la principale azienda internazionale del Paese. Ilto ai sensi della nuova legge algerina sugli idrocarburi del 2019, consentirà ai partner di potenziare gli investimenti, aumentando le riserve di idrocarburi dei giacimenti e prolungandone la vita produttiva per ulteriori 25 anni. Inoltre, consentirà anche la futura valorizzazione di quantità ...

