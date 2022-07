Empoli, per l’attacco spunta Cambiaghi: le ultime (Di martedì 19 luglio 2022) L’Empoli sta cercando rinforzi in attacco: l’ultima idea sul taccuino di Accardi è quella di Cambiaghi dell’Atalanta «Ci servono due seconde punte» così Pietro Accardi a Sky Sport aveva dato indicazioni sul possibile mercato dell’Empoli. Secondo quanto riportato da Sky sul taccuino del diesse ci sarebbe l’esterno dell’Atalanta Cambiaghi, reduce da una stagione al Pordenone. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 luglio 2022) L’sta cercando rinforzi in attacco: l’ultima idea sul taccuino di Accardi è quella didell’Atalanta «Ci servono due seconde punte» così Pietro Accardi a Sky Sport aveva dato indicazioni sul possibile mercato dell’. Secondo quanto riportato da Sky sul taccuino del diesse ci sarebbe l’esterno dell’Atalanta, reduce da una stagione al Pordenone. L'articolo proviene da Calcio News 24.

