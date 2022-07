Emilia Clarke colpita da aneurisma cerebrale | quali sono i sintomi della patologia e come si cura

(Di martedì 19 luglio 2022)è statadamentre era impegnate sul set di Games of Thrones. In una recente intervista, l’attrice ha raccontato i difficili momenti vissuti a causada: “Ho perso parte del mio cervello” La star di Games of Thrones,, ha raccontato di aver subito due aneurismi cerebrali, riuscendo tuttavia a sopravvivere. L’attrice, infatti, ha rivelato: “È straordinario che io sia in grado di parlare. A causa dei due aneurismi, ho perso un bel po’ del mio cervello, che purtroppo in parte pare essere stato compromesso”. Durante un’intervista allo show Sunday ...

Pubblicità

unoduecento_ : oddio in che senso emilia clarke ha avuto due aneurismi?? - WelshScottD : Emilia Clarke unicorn - GiornalismoI : “È straordinario che tu possa parlare”: Emilia Clarke si apre sui suoi problemi di salute L’attrice de “Il Trono d… - misspiaze_ : Ma in che senso Emilia Clarke ha avuto due aneurismi? Poveraccia - Eduardo88311398 : RT @CT1988_Venom: @TomHen1089 Emilia Clarke - Face Olivia Munn - Personality Chloe Bennet - Ass Sofia Vergara - Tits -

Si sente grata e fortunata, dopo che è sopravvissuta a due aneurismi che l'hanno colpita diversi anni fa. Due fatti di cui ha parlato solamente in tempi abbastanza recenti e su cui ora è tornata per spiegare come ...sopravvissuta a due aneurismi, l'indimenticabile Daenerys Targaryen di Game of Thrones , è stata intervistata durante il programma Sunday Morning della BBC in cui ha ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Emilia Clarke ha raccontato di come è sopravvissuta a due aneurismi cerebrali, nel 2011 e nel 2013: "Una parte del mio cervello non è più utilizzabile".