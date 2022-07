Émile Vernon, un ritratto estivo (Di martedì 19 luglio 2022) Émile Vernon (1872-1920) è stato un pittore francese. Allievo di William-Adolphe Bouguereau e ritrattista, viene identificato all’interno dell’accademismo francese o art pompier, termine beffardo usato per classificare la pittura prodotta in Francia nella seconda metà del XIX secolo. Frequenta l’Accademia di Belle Arti di Tour e poi di Parigi, e dal 1898 espone regolarmente i suoi lavori al Salon des artistes français. Estate rosa 1913, il dipinto di Émile Vernon Estate rosa 1913, Émile VernonVernon si è dedicato per lo più al ritratto, in particolare di soggetti femminili, al quale accostava uno sfondo floreale e fiabesco. In questo caso abbiamo in primo piano un mezzo busto di donna, con una mano posta sul fianco e l’altra che accarezza il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 luglio 2022)(1872-1920) è stato un pittore francese. Allievo di William-Adolphe Bouguereau e ritrattista, viene identificato all’interno dell’accademismo francese o art pompier, termine beffardo usato per classificare la pittura prodotta in Francia nella seconda metà del XIX secolo. Frequenta l’Accademia di Belle Arti di Tour e poi di Parigi, e dal 1898 espone regolarmente i suoi lavori al Salon des artistes français. Estate rosa 1913, il dipinto diEstate rosa 1913,si è dedicato per lo più al, in particolare di soggetti femminili, al quale accostava uno sfondo floreale e fiabesco. In questo caso abbiamo in primo piano un mezzo busto di donna, con una mano posta sul fianco e l’altra che accarezza il ...

