Emergenza gas, livello 2. L'Ue agli Stati: i conti non tornano, razionate il gas (se volete) (Di martedì 19 luglio 2022) Bruxelles si attende la chiusura di Nord Stream, malgrado segnali positivi da Mosca. La bozza del piano, di cui Huffpost ha preso visione, segnala che il gas non basta per l'inverno (e un'analisi di Bruegel conferma), ma non si impone alcun target di riduzione della domanda. Intanto l'embargo è un lontanissimo ricordo

