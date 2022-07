Elodie e Emma Marrone hanno litigato? In che rapporti sono oggi? Si parlano ancora? «L’ho delusa»

(Di martedì 19 luglio 2022)ederano inseparabili; dopo il secondo posto ad Amici della cantante romana, la collega salentina ha fatto di tutto per aiutarla ad affermarsi nel mondo della musica. Dopo pochi mesi, però, la ex di Marracash ha preso le distanze dalla sua amica. Ma perché? Leggi anche: Alessandra Amoroso San Siro, perché...

Pubblicità

angiuoniluigi : RT @fanpage: “Ci vogliamo bene, sono stata un po’ ingenua nel modo di approcciarmi, ma quando ci incontriamo chiacchieriamo”. Elodie racco… - ParliamoDiNews : Elodie ed Emma Marrone, a distanza di anni finalmente la verità sul loro `divorzio` professionale! - Il Vicolo dell… - fanpage : “Ci vogliamo bene, sono stata un po’ ingenua nel modo di approcciarmi, ma quando ci incontriamo chiacchieriamo”. El… - zazoomblog : Emma Marrone ed Elodie ai ferri corti: “L’ho delusa”. I motivi del litigio - #Marrone #Elodie #ferri #corti: #“L’h… - infoitcultura : Elodie e il rapporto con Emma: L'ho delusa, avevo un modo di vedere le cose diverso dal suo -

Marrone e: il rapportoMarrone si sono conosciute all'interno di Amici dove ai tempi la Di Patrizi era un'allieva della scuola mentreera una coach. Una volta terminato ...Leggi anche >edMarrone, tutta la verità sul rapporto: 'L'ho delusa' I primi sospetti sono stati sollevati dai follower della coppia. Negli ultimi tempi, infatti, Pietro è scomparso ...Elodie dichiara per la prima volta la verità sul rapporto con una persona importante della sua vita, le sue parole in una recente intervista.Emma Marrone ed Elodie, da amiche a nemiche giurate La rivelazione sul loro rapporto, che si è trasformato in maniera improvvisa ...