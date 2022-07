Elodie al mare senza trucco: anche al naturale è bellissima (Di martedì 19 luglio 2022) Elodie sui social si mostra in tutte le sfaccettature, di recente ha condiviso uno scatto al mare senza filtri e trucco: è bellissima anche al naturale. Elodie è una delle artiste più amate degli ultimi anni. Era molto giovane quando ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della musica. Partecipa ad X-Factor nel L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 19 luglio 2022)sui social si mostra in tutte le sfaccettature, di recente ha condiviso uno scatto alfiltri e: èalè una delle artiste più amate degli ultimi anni. Era molto giovane quando ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della musica. Partecipa ad X-Factor nel L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

emiliobufano : È inutile girarci attorno. Sarà un governo balneare affidato ad @Elodiedipa (eppoi un 18 Brumaio, piaccia agli dei!… - infoitcultura : Elodie al mare tra capelli naturali e maxi treccine: usa il bikini griffato anche per uscire - luvmytinitaa : RT @radionorba: Dimmi per l'ultima volta Che cosa Mi resta di te Mi resta di te Un riflesso di mare Un segno tribale @Elodiedipa #tribale #… - radionorba : Dimmi per l'ultima volta Che cosa Mi resta di te Mi resta di te Un riflesso di mare Un segno tribale @Elodiedipa… -