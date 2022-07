“Ecco il perché dei rincari sulla pasta con 100% grano italiano” (Di martedì 19 luglio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/07/rummo.mp4 Se c’è un simbolo di “Ripartenza” quello è sicuramente il pastificio Rummo. Nel 2015 un’alluvione distrusse le fabbriche, costringendo l’azienda a rinascere dalle proprie ceneri. E ogni giorno deve fare i conti con la pandemia, con le difficoltà nella catena di distribuzione globale, con la siccità e con la guerra in Ucraina. “La situazione è volatile e complessa, ma il nostro settore è maturo – spiega il vicepresidente Antonio Rummo – La complessità oggi è legata alla volatilità del prezzo del grano, dell’energia elettrica e delle materie prime che sono cresciute dal 100% al 500%”. Basti pensare al rincaro dell’elettricità: con gli aumenti degli ultimi mesi, “paghiamo in un unico anno quello che fino a poco tempo fa versavamo in cinque”. Un rincaro enorme, che – insieme ad altri ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 19 luglio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/07/rummo.mp4 Se c’è un simbolo di “Ripartenza” quello è sicuramente il pastificio Rummo. Nel 2015 un’alluvione distrusse le fabbriche, costringendo l’azienda a rinascere dalle proprie ceneri. E ogni giorno deve fare i conti con la pandemia, con le difficoltà nella catena di distribuzione globale, con la siccità e con la guerra in Ucraina. “La situazione è volatile e complessa, ma il nostro settore è maturo – spiega il vicepresidente Antonio Rummo – La complessità oggi è legata alla volatilità del prezzo del, dell’energia elettrica e delle materie prime che sono cresciute dalal 500%”. Basti pensare al rincaro dell’elettricità: con gli aumenti degli ultimi mesi, “paghiamo in un unico anno quello che fino a poco tempo fa versavamo in cinque”. Un rincaro enorme, che – insieme ad altri ...

