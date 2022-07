“Ecco Francesco”. Gigi D’Alessio e Denise Esposito, prima foto del figlio. “Quanto è cresciuto” (Di martedì 19 luglio 2022) Gigi D’Alessio, a distanza di mesi nuova foto del quinto figlio Francesco avuto dalla compagna Denise Esposito. Il piccolo era arrivato lo scorso gennaio. Ad ufficializzare la gravidanza della fidanzata di Gigi D’Alessio era stato il settimanale ‘Chi’. Erano state pubblicate delle immagini che parlavano da sé, con il cantante che accarezzava il pancione della sua dolce metà. Poi era stato il settimanale ‘Gente’ a fornire altri dettagli del legame tra il musicista e la nuova compagna. Non solo: la rivista aveva pubblicato le prime fotografie ‘rubate’ in cui si notava il pancione della 28enne che era entratava nel settimo mese di gestazione. Il 24 gennaio del 2022 è quindi era venuto alla luce lui lo aveva annunciato ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 19 luglio 2022), a distanza di mesi nuovadel quintoavuto dalla compagna. Il piccolo era arrivato lo scorso gennaio. Ad ufficializzare la gravidanza della fidanzata diera stato il settimanale ‘Chi’. Erano state pubblicate delle immagini che parlavano da sé, con il cantante che accarezzava il pancione della sua dolce metà. Poi era stato il settimanale ‘Gente’ a fornire altri dettagli del legame tra il musicista e la nuova compagna. Non solo: la rivista aveva pubblicato le primegrafie ‘rubate’ in cui si notava il pancione della 28enne che era entratava nel settimo mese di gestazione. Il 24 gennaio del 2022 è quindi era venuto alla luce lui lo aveva annunciato ...

