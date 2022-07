"Ecco cosa ci hanno insegnato dai Gesuiti": Albertini e il consiglio a Draghi (Di martedì 19 luglio 2022) «Ho letto da qualche parte che Mario Draghi, poche ore dopo la sua elezione alla presidenza della Bce, su designazione del governo Berlusconi, incontrò un giornalista nei pressi di Palazzo Grazioli, residenza romana dell'allora presidente del consiglio. «Sta andando da Berlusconi per ringraziarlo?», domandò il giornalista; la risposta fu sconcertante: «No! Sto andando a trovare padre Rozzi, gesuita, mio professore al Liceo ed anche mio padre spirituale...». Anche in altre circostanze, il già governatore della Banca d'Italia, già Presidente della Banca centrale europea ed attuale, anche se, almeno per ora, dimissionario presidente del consiglio, ha ribadito, più volte e con gratitudine, il suo profondo legame con la scuola della Compagnia di Gesù: l'Istituto Massimiliano Massimo, frequentato dalla IV elementare alla maturità classica, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) «Ho letto da qualche parte che Mario, poche ore dopo la sua elezione alla presidenza della Bce, su designazione del governo Berlusconi, incontrò un giornalista nei pressi di Palazzo Grazioli, residenza romana dell'allora presidente del. «Sta andando da Berlusconi per ringraziarlo?», domandò il giornalista; la risposta fu sconcertante: «No! Sto andando a trovare padre Rozzi, gesuita, mio professore al Liceo ed anche mio padre spirituale...». Anche in altre circostanze, il già governatore della Banca d'Italia, già Presidente della Banca centrale europea ed attuale, anche se, almeno per ora, dimissionario presidente del, ha ribadito, più volte e con gratitudine, il suo profondo legame con la scuola della Compagnia di Gesù: l'Istituto Massimiliano Massimo, frequentato dalla IV elementare alla maturità classica, ...

