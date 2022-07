"Ecco chi c'è dietro Conte": la frase della Boschi che spiega tutto (Di martedì 19 luglio 2022) Onorevole Boschi, la richiesta di Conte a Draghi di avere "risposte chiare" sui punti da loro sollevati, se no passa all'appoggio esterno, è la pietra tombale sul governo Draghi? «Più che altro sul M5S. Ogni giorno che passa dimostrano sempre più la loro inconsistenza. Cambiano idea ogni ora sulle presunte ragioni dello strappo e anche se ricucirlo o meno. L'unica cosa chiara è che non hanno voluto lasciare le loro poltrone di ministri e sottosegretari. Del resto, la dignità in politica non è per tutti».Molti parlamentari dei Cinquestelle sono in disaccordo con Conte. Lei pensa che ci sarà una nuova scissione? «Mi pare l'ultimo dei problemi. L'importante è che questa sceneggiata finisca il prima possibile perché con l'inflazione a questi livelli, il costo della vita che sale, il prezzo di elettricità e benzina alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Onorevole, la richiesta dia Draghi di avere "risposte chiare" sui punti da loro sollevati, se no passa all'appoggio esterno, è la pietra tombale sul governo Draghi? «Più che altro sul M5S. Ogni giorno che passa dimostrano sempre più la loro inconsistenza. Cambiano idea ogni ora sulle presunte ragioni dello strappo e anche se ricucirlo o meno. L'unica cosa chiara è che non hanno voluto lasciare le loro poltrone di ministri e sottosegretari. Del resto, la dignità in politica non è per tutti».Molti parlamentari dei Cinquestelle sono in disaccordo con. Lei pensa che ci sarà una nuova scissione? «Mi pare l'ultimo dei problemi. L'importante è che questa sceneggiata finisca il prima possibile perché con l'inflazione a questi livelli, il costovita che sale, il prezzo di elettricità e benzina alle ...

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? RACCOLTA FONDI: per chi volesse partecipare a una sottoscrizione per l’acquisto di un auto per un malato di SLA ??… - matteosalvinimi : Hotspot Lampedusa, posti disponibili 300, presenti 1600, e solo ieri 200 approdi. Siamo al collasso e sbarchi non… - borghi_claudio : Ecco il punto vero... l'argomento da campagna elettorale. Chi se ne frega dell'inceneritore, non potevano tollerare… - chr1sfake : @lizvscorpio AH ECCO SI CHI MINCHIA SE LO RICORDAVA - Ilaria89965081 : RT @CavaliereNero17: Ecco chi sostiene #Draghi, credo non ci sia neanche bisogno di commentare... #Ridicoli #DRAGHIINGALERA -