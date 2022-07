“È solo un mal di pancia”. Ma Federica muore a 37 anni dopo 3 visite al pronto soccorso (Di martedì 19 luglio 2022) È morta Federica Fabbris, per lei non c’è stato nulla fare. La tragedia, ancora da capire appieno, è avvenuta al pronto soccorso di Chioggia (Venezia) dove era arrivata domenica 17 luglio, con forti dolori alla pancia. Tuttavia, dopo meno di un’ora il suo cuore ha smesso di battere. La donna, 37 anni, è morta quindi in ospedale a Chioggia, mentre i suoi amici la stavano attendendo in sala d’aspetto dopo averla seguita senza però immaginare la gravità del caso. Federica Fabbris è morta dopo essere già stata mandata via altre 2 volte dal pronto soccorso. Una settimana fa la prima volta, per dolori al collo ed alla schiena, le iniezioni avevano fatto passare il tormento ed era tornata a casa. Poco ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 19 luglio 2022) È mortaFabbris, per lei non c’è stato nulla fare. La tragedia, ancora da capire appieno, è avvenuta aldi Chioggia (Venezia) dove era arrivata domenica 17 luglio, con forti dolori alla. Tuttavia,meno di un’ora il suo cuore ha smesso di battere. La donna, 37, è morta quindi in ospedale a Chioggia, mentre i suoi amici la stavano attendendo in sala d’aspettoaverla seguita senza però immaginare la gravità del caso.Fabbris è mortaessere già stata mandata via altre 2 volte dal. Una settimana fa la prima volta, per dolori al collo ed alla schiena, le iniezioni avevano fatto passare il tormento ed era tornata a casa. Poco ...

Pubblicità

TimeOutFree : Ok sono positivo (test a casa no farmacia). ??1 giorno febbre 38 Ossa rotte, Brufen 1 ogni 6h ??2 giorno no febbre… - martini0076624 : @LaVeritaWeb C'è da chiedersi noi che stiamo facendo li dobbiamo solo osservare e basta? oppure con una alternativa… - mellamanfuego : Estaba en el crossfit y una amiga fingio un mareo y que se sentia mal solo para que le dieran un caramelo y JSJSJSJ… - EnricoEnrico197 : @Gazzettino ???? ho resistito di anni e mezzo, sono stato sospeso, emarginato ecc e secondo voi mi vado a fare adesso… - blackjhswan : tutt'oggi ho mangiato solo un toast (metà a pranzo e metà a cena) non ho fame e ho un gran mal di testa che direbbimo ???? -