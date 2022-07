È morta Pierre la Sultana | leggendaria cartomante delle tv romane | autentica ed ironica icona

(Di martedì 19 luglio 2022) Èla, storicache per decenni ha imperversato sulle tv privateregalando al suo pubblico consulti ma anche tanti sorrisi, grazie alla sua vervee volutamente sguaiata, diventando un’televisivala, latv, èall’età di 66 anni. Lo ha annunciato il suo staff tramite la pagina Facebook ufficiale, subito inondata da affettuosi commenti ed omaggi da parte dei fan: «Purtroppoci ha lasciati. Veramente felici di aver potuto regalare tramite questa pagina un po’ di allegria e leggerezza a chiunque ...

MusFly1984 : Ragazzi una brutta notizia È morta Pierre la Sultana E i ricordi di serate romane di una vita fa ?? - cronacacampania : Pierre la Sultana è morta: “Ci ha lasciati” - Daniele42074330 : In che senso è morta Pierre la Sultana ???? Quest'estate sempre peggio - BITCHYFit : Pierre la Sultana è morta: “Ci ha lasciati” - celhoceruleo : Na matta che m’ha sempre fatto ride. Ciao #PierreLaSultana -

