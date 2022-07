Dybala sarebbe stata l’ennesima reazione da ego ferito, come lo fu Ancelotti dopo Sarri (Di martedì 19 luglio 2022) Gentile Direttore mi iscrivo in quella minoranza, neppure tanto esigua, di tifosi che hanno accolto con sollievo il finale della telenovela Dybala. Pur non disconoscendo le qualità tecniche del ragazzo che, confesso, ai tempi del Palermo mi intrigavano assai, tuttavia mi è sempre parso di difficile inserimento nell’attuale disegno tattico del Napoli, comunque poco dotato sul piano fisico e caratteriale e discretamente prono agli infortuni, per tacere di comportamenti in campo che ho sempre cordialmente detestato e deprecato. Aggiungo, ex-post, che credo di non essere stato il solo a pensarla così anche ai piani alti del mondo calcistico, visto che il ragazzo si accasa a Roma con un contratto atipico, un triennale con clausola bassa a sottolineare quanto creda nel “progetto” dei Friedkin, una squadra di seconda fascia in Italia, di terza in Europa, dopo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 luglio 2022) Gentile Direttore mi iscrivo in quella minoranza, neppure tanto esigua, di tifosi che hanno accolto con sollievo il finale della telenovela. Pur non disconoscendo le qualità tecniche del ragazzo che, confesso, ai tempi del Palermo mi intrigavano assai, tuttavia mi è sempre parso di difficile inserimento nell’attuale disegno tattico del Napoli, comunque poco dotato sul piano fisico e caratteriale e discretamente prono agli infortuni, per tacere di comportamenti in campo che ho sempre cordialmente detestato e deprecato. Aggiungo, ex-post, che credo di non essere stato il solo a pensarla così anche ai piani alti del mondo calcistico, visto che il ragazzo si accasa a Roma con un contratto atipico, un triennale con clausola bassa a sottolineare quanto creda nel “progetto” dei Friedkin, una squadra di seconda fascia in Italia, di terza in Europa,...

