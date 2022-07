Dybala, Boniek: «Roma la miglior scelta possibile per lui» (Di martedì 19 luglio 2022) Le parole dell’ex Juve e Roma Boniek sull’arrivo di Dybala in giallorosso: «Ha fatto bene a non prendere la 10, avrei evitato anch’io» Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Zbigniew Boniek ha parlato di Dybala e Zaniolo. Le sue parole. Roma – «Ho sempre pensato che per Dybala andare alla Roma fosse la migliore scelta possibile. All’Inter avrebbe dovuto giocarsi il posto e secondo me non sarebbe mai diventato un punto di riferimento. Tra Lautaro, Lukaku, Calhanoglu, Mkhitaryan e tanti altri, Dybala sarebbe stato importante, non determinante. Alla Roma trova Mourinho, che lo voleva ferocemente ed è il motivatore che sappiamo. Per Paulo, non esisteva ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 luglio 2022) Le parole dell’ex Juve esull’arrivo diin giallorosso: «Ha fatto bene a non prendere la 10, avrei evitato anch’io» Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Zbigniewha parlato die Zaniolo. Le sue parole.– «Ho sempre pensato che perandare allafosse la. All’Inter avrebbe dovuto giocarsi il posto e secondo me non sarebbe mai diventato un punto di riferimento. Tra Lautaro, Lukaku, Calhanoglu, Mkhitaryan e tanti altri,sarebbe stato importante, non determinante. Allatrova Mourinho, che lo voleva ferocemente ed è il motivatore che sappiamo. Per Paulo, non esisteva ...

