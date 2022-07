Dybala alla Roma, presentazione il 6 agosto (Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – Paulo Dybala presentato dalla Roma il 6 agosto: l’ipotesi prende forma. Sarebbe stata individuata la data per la conferenza di presentazione del nuovo arrivato in casa giallorossa, Il 28enne attaccante è approdato alla Roma dopo la scadenza del contratto con la Juventus. L’incontro con i media avverrà alla vigilia della sfida amichevole tra la squadra allenata da José Mourinho e lo Shakhtar Donetsk, in programma allo stadio Olimpico il 7 agosto e potrebbe essere la prima gara della Joya con la maglia della Roma. “Dybala è un grande giocatore e penso sia importante la sua permanenza in Italia, visto che qualche pezzo importante il nostro campionato l’ha perso come De Ligt e Koulibaly. È ... Leggi su italiasera (Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – Paulopresentato dil 6: l’ipotesi prende forma. Sarebbe stata individuata la data per la conferenza didel nuovo arrivato in casa giallorossa, Il 28enne attaccante è approdatodopo la scadenza del contratto con la Juventus. L’incontro con i media avverràvigilia della sfida amichevole tra la squadra allenata da José Mourinho e lo Shakhtar Donetsk, in programma allo stadio Olimpico il 7e potrebbe essere la prima gara della Joya con la maglia della. “è un grande giocatore e penso sia importante la sua permanenza in Italia, visto che qualche pezzo importante il nostro campionato l’ha perso come De Ligt e Koulibaly. È ...

