Dybala alla Roma, ora il Napoli può puntare a Belotti (Di martedì 19 luglio 2022) Nella giornata di ieri è stato ufficializzato il trasferimento Paulo Dybala alla Roma. Su di lui c’era anche il Napoli che ora si trova nuovamente alla ricerca di nuovo attaccante e potrebbe puntare gli occhi su Andrea Belotti. L’attaccante classe ’93 ha vestito la maglia del Torino per ben sette stagioni totalizzando 251 presenze e L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 19 luglio 2022) Nella giornata di ieri è stato ufficializzato il trasferimento Paulo. Su di lui c’era anche ilche ora si trova nuovamentericerca di nuovo attaccante e potrebbegli occhi su Andrea. L’attaccante classe ’93 ha vestito la maglia del Torino per ben sette stagioni totalizzando 251 presenze e L'articolo

Pubblicità

FBiasin : #Dybala alla #Roma è la riprova che #Mourinho è bollito solo nella testa di chi non lo ha mai amato: - Ha riempito… - DiMarzio : #Dybala alla @OfficialASRoma , ci siamo! Tutti gli aggiornamenti sulla trattativa e i video della giornata… - AliprandiJacopo : ??#Totti gli aveva offerto la 10, Tiago Pinto gliel’aveva portata la sera dela trattativa. Ma alla fine #Dybala dopo… - rehspeck : Se la clausola di 20Mio di #Dybala alla #Roma fosse vera sarebbe buona per entrambi: - Dybala usa la Roma come tra… - AltinKabili : @MrGnotizie Secondo me Dybala e parcheggiato per il prossimo anno, se dimostra e fa bene alla Roma??(clausola da 20… -