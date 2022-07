Dramma per Giovanni Allevi, lutto choc in famiglia: la scoperta in casa. “Suicidio” (Di martedì 19 luglio 2022) Dramma per Giovanni Allevi, morta la sorella; una notizia che arriva a poco tempo dall’annuncio della lotta del cantante contro una forma di mieloma. Maria Stella Allevi, 57 anni di professione insegnante, morte la scorsa notte. Scrive il Resto del Carlino come a dare l’allarme sia stato un familiare che è andato nella sua abitazione perché non riusciva a mettersi in contatto con lei. Non sono molte le notizie su quanto avvenuto ad Ascoli Piceno ma secondo gli inquirenti si tratterebbe di un gesto volontario. La donna, che abitava solo, non avrebbe lasciato alcun biglietto. Per il compositore, come detto, un altro colpo durissimo. Era il 18 giugno quando annunciava al mondo la sua la malattia. “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 19 luglio 2022)per, morta la sorella; una notizia che arriva a poco tempo dall’annuncio della lotta del cantante contro una forma di mieloma. Maria Stella, 57 anni di professione insegnante, morte la scorsa notte. Scrive il Resto del Carlino come a dare l’allarme sia stato un familiare che è andato nella sua abitazione perché non riusciva a mettersi in contatto con lei. Non sono molte le notizie su quanto avvenuto ad Ascoli Piceno ma secondo gli inquirenti si tratterebbe di un gesto volontario. La donna, che abitava solo, non avrebbe lasciato alcun biglietto. Per il compositore, come detto, un altro colpo durissimo. Era il 18 giugno quando annunciava al mondo la sua la malattia. “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La ...

