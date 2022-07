Draghi vede Letta, Salvini incontra i ministri. Le news di oggi sulla crisi di governo (Di martedì 19 luglio 2022) Enrico Letta Roma, 19 luglio 2022 - Meno uno al giorno del giudizio sulla crisi che rischia di travolgere il governo Draghi . In attesa del discorso del premier in Parlamento (prima al Senato e poi ... Leggi su quotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) EnricoRoma, 19 luglio 2022 - Meno uno al giorno del giudizioche rischia di travolgere il. In attesa del discorso del premier in Parlamento (prima al Senato e poi ...

Pubblicità

gparagone : #Draghi NON é un servitore dello Stato; é messo lì dagli USA. E si vede benissimo. - fattoquotidiano : Draghi vede i sindacati e promette un contentino a Conte per i poveri. La Cgil: ennesimo tavolo inutile. La giornat… - fattoquotidiano : “In questo momento drammatico, la responsabilità la si dimostra con un documento come quello che abbiamo presentato… - Piersoft : @quinta 4/5 vuol dire 4 o 5 persone.. visto l’enorme successo della manifestazione pro Dio di ieri… sveglia , il Pa… - ItaliaCavaliere : RT @sole24ore: ?? Le parole di Alessandro Di Battista in un video postato su Youtube: -