Draghi resta o se ne va? (Di martedì 19 luglio 2022) Domani, Mercoledì 19 luglio, si consumerà la parlamentarizzazione della crisi del governo dei ‘migliori’. Il premier Mario Draghi prenderà la parola prima al Senato, dove è nato il governo, e poi solo se lo riterrà necessario anche alla Camera. Insomma, solo domani il presidente del Consiglio deciderà se attendere il dibattito parlamentrae ed anche il Leggi su freeskipper (Di martedì 19 luglio 2022) Domani, Mercoledì 19 luglio, si consumerà la parlamentarizzazione della crisi del governo dei ‘migliori’. Il premier Marioprenderà la parola prima al Senato, dove è nato il governo, e poi solo se lo riterrà necessario anche alla Camera. Insomma, solo domani il presidente del Consiglio deciderà se attendere il dibattito parlamentrae ed anche il

Pubblicità

AndreaVenanzoni : “Cara, il nostro bebè sta per pronunciare le sue prime parole!” “Ma…” “Oddio, che tenero, sta per dire mamma” “Ma…”… - marcodimaio : La fine del governo di Mario Draghi provocherebbe danni a tutti. In Romagna, ad esempio, rischieremmo di veder comp… - sebmes : Li cacceranno? Sai che paura. Quasi nessuno di loro ha speranze di essere rieletto, e se vengono espulsi non devono… - OPezzoni : @Maurizi59689657 ...quindi 15 scappati di casa che sul cartello davanti hanno scritto 'Draghi resta' e dietro ' Si… - polipolio : @ardigiorgio La proposta di Tabacci è l'unica sensata che ho sentito, dato che 'Draghi resta con noi perché si fa s… -