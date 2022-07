Draghi lavora al discorso di domani. Sedotto dai peana ora è tentato dal bis per ‘salvare’ l’Italia (Di martedì 19 luglio 2022) Il caos regna sovrano. A ventiquattro ore dalle comunicazioni parlamentari, pretese da Mattarella, Mario Draghi non lascia trapelare le sue mosse. Resterà sui suoi passi, colpito e affondato dai 5Stelle allo sbaraglio? O, da buon Narciso, si farà convincere a restare per salvare l’Italia dalla débacle? Il pressing nazionale e internazionale, i peana dei massimi vertici europei, le coccole d’Oltreoceano stuzzicano le sue ambizioni. In queste ore, dopo la missione ad Algeri con al seguito sei ministri (che lo applaudono come fosse una star), è alle prese con l’intervento clou del suo mandato. Chi lo conosce scommette che sarà guidato dal pragmatismo che lo caratterizza. Draghi in bilico alle prese con l’intervento di domani All’estero non dice una parola sulla complicata crisi di governo italiano ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 19 luglio 2022) Il caos regna sovrano. A ventiquattro ore dalle comunicazioni parlamentari, pretese da Mattarella, Marionon lascia trapelare le sue mosse. Resterà sui suoi passi, colpito e affondato dai 5Stelle allo sbaraglio? O, da buon Narciso, si farà convincere a restare per salvaredalla débacle? Il pressing nazionale e internazionale, idei massimi vertici europei, le coccole d’Oltreoceano stuzzicano le sue ambizioni. In queste ore, dopo la missione ad Algeri con al seguito sei ministri (che lo applaudono come fosse una star), è alle prese con l’intervento clou del suo mandato. Chi lo conosce scommette che sarà guidato dal pragmatismo che lo caratterizza.in bilico alle prese con l’intervento diAll’estero non dice una parola sulla complicata crisi di governo italiano ...

