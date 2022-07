Draghi incontra (solo) l’amico Letta. Dal pastrocchio al governo di centrosinistra? (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug – Fu così che Mario Draghi incontrò Enrico Letta, fido compagno di avventure e (soprattutto) disavventure del governo dei mediocri. Ha incontrato solo lui (per ora), senza fastidiosi alleati che mettono in discussione l’alleanza, giusto per valutare il da farsi. Ipotizziamo? Un governo di centrosinistra, con qualche pezzo di Forza Italia e senza Lega. Draghi incontra (solo) Letta. Lega e Forza Italia: “Sconcerto” Possibile? Numeri alla mano no, a meno che il firmamento pentastellato non si ricomponga all’uopo. Contiani, dimaiani, ex contiani, transfughi vari, tutti dentro il carrozzone. E chissà, pure qualche stampella centrista che spunta sempre all’occorrenza, da pescare un po’ nel ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug – Fu così che Marioincontrò Enrico, fido compagno di avventure e (soprattutto) disavventure deldei mediocri. Hatolui (per ora), senza fastidiosi alleati che mettono in discussione l’alleanza, giusto per valutare il da farsi. Ipotizziamo? Undi, con qualche pezzo di Forza Italia e senza Lega.. Lega e Forza Italia: “Sconcerto” Possibile? Numeri alla mano no, a meno che il firmamento pentastellato non si ricomponga all’uopo. Contiani, dimaiani, ex contiani, transfughi vari, tutti dentro il carrozzone. E chissà, pure qualche stampella centrista che spunta sempre all’occorrenza, da pescare un po’ nel ...

Pubblicità

gparagone : Mentre #Draghi incontra #Uber, noi con il Popolo. Onore ai #tassisti, Onore ai ristoratori, Onore ai balneari, Ono… - AleCampana01 : RT @La_manina__: Non è che Draghi incontra solo Letta prima di salire al Quirinale perché gli sta più simpatico. Draghi incontra solo Letta… - IlPrimatoN : Lega e Forza Italia: “Sconcerto per incontro premier-Pd”. Ma fuggono tutti dal voto #Draghi #Letta - Maria11688076 : RT @La_manina__: Non è che Draghi incontra solo Letta prima di salire al Quirinale perché gli sta più simpatico. Draghi incontra solo Letta… - lunedi19 : RT @Curini: Draghi chi incontra? Mattarella e Letta. Fine riassunto. -