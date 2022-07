Dopo Letta | anche il centrodestra incontra il premier Di Maio rivela | Conte voterà no alla fiducia

Leggi su agi

(Di martedì 19 luglio 2022) AGI -vigilia delle comunicazioni delMario Draghi in Parlamento (con voto di), la partita per scongiurare il voto anticipato si complica. Se il Pd conferma il sostegno all'esecutivo, il ‘di governo' si dice “sconcertato” dall'incontro tra il presidente del Consiglio e il segretario del Pd, soprattutto perché la settimana scorsa proprio Lega e Forza Italia avevano chiesto a Palazzo Chigi una verifica politica. Nel frattempo il ministro Luigi Diconvoca l'assemblea di Ipf e: “ll partito diha già deciso di non votare laal governo Draghi.sta scommettendo sul voto anticipato, ma sarebbe un ulteriore crollo nei sondaggi”. I pentastellati negano e ...