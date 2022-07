Domani piano Ue per ridurre consumi gas se Russia taglia flussi (Di martedì 19 luglio 2022) La Commissione europea presenterà Domani a Bruxelles il suo atteso piano d'emergenza per preparare l'Ue a una eventuale interruzione totale delle forniture di gas dalla Russia. Il piano, chiamato "... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 luglio 2022) La Commissione europea presenteràa Bruxelles il suo attesod'emergenza per preparare l'Ue a una eventuale interruzione totale delle forniture di gas dalla. Il, chiamato "...

Pubblicità

fattoquotidiano : Si infittiscono i segnali del possibile “gasmageddon”, il “giorno del giudizio del metano” per l’Europa. Domani la… - grancetto : RT @IlZebraapois: 'Domani UE presenta piano per il razionamento del gas'. Sky tg24 Con le teste pensanti che conosciamo,prepariamoci ad un… - IlZebraapois : 'Domani UE presenta piano per il razionamento del gas'. Sky tg24 Con le teste pensanti che conosciamo,prepariamoci ad una catastrofe!!!!!! - CiaobyDany : RT @Open_gol: Il documento verrà presentato domani: nel testo è previsto un meccanismo a maggioranza qualificata che impedirebbe ai Paesi m… - santagiulietta : devo chiamare quelli della segreteria perché mi compaiono ancora degli esami che ho tolto dal piano carriera, ma ec… -