Disturbato mentale | il big del Pd insulta Mario Draghi | un caso clamoroso

(Di martedì 19 luglio 2022) La crisi di governo entra nel vivo. Domani, mercoledì 20 luglio, il redde rationem che potrebbe cambiare il destino dell'esecutivo e del Paese. Due strade: o unbis o il ritorno alle urne dopo l'estate. Ecco qui di seguito gli aggiornamenti salienti di questa giornata "calda"sul fronte politico. Ore 13.35 Carfagna: domani chiaro chi lavora per Paese e chi no "Penso che in questo momento siamo tutti tenuti al rispetto del regole, fra tutte ascoltare le comunicazioni del presidentein Parlamento. Non credo che gli servano consigli, credo che domani avrà tutti gli elementi politici per prendere le sue decisioni: ci sarà un momento di grande chiarimento davanti al Paese. Penso che sarà chiaro a tutti gli italiani qual è la posta in gioco, chi vuole la crisi e chi non la vuole, chi lavora nell'interesse del Paese e chi per il proprio ...