"Dio mi ha detto che...". Totti-Blasi, i sospetti nell'ultimo video della figlia Chanel (Di martedì 19 luglio 2022) Da quando Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la loro separazione, tutti i riflettori sono puntati su di loro. Di recente a far discutere è stato un video della loro primogenita Chanel su TikTok. Cantando una canzone del rapper Rhove, "Over the rainbow", la ragazza nel filmato dice: "Dio mi ha detto che ci avrebbe pensato il karma". Mentre canta, pare si stia avviando a prendere l'aereo per trascorrere le vacanze in Tanzania insieme alla madre. Con lei nel video anche la sorella più piccola, Isabel, alla quale alla fine dà un bacio. Chanel, che su TikTok è seguita da 34mila persone circa, ha ricevuto tanti commenti sotto al filmato. Anche se non tutti hanno interpretato quei pochi secondi allo stesso modo. Secondo alcuni, la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Da quando Francescoe Ilaryhanno annunciato la loro separazione, tutti i riflettori sono puntati su di loro. Di recente a far discutere è stato unloro primogenitasu TikTok. Cantando una canzone del rapper Rhove, "Over the rainbow", la ragazza nel filmato dice: "Dio mi hache ci avrebbe pensato il karma". Mentre canta, pare si stia avviando a prendere l'aereo per trascorrere le vacanze in Tanzania insieme alla madre. Con lei nelanche la sorella più piccola, Isabel, alla quale alla fine dà un bacio., che su TikTok è seguita da 34mila persone circa, ha ricevuto tanti commenti sotto al filmato. Anche se non tutti hanno interpretato quei pochi secondi allo stesso modo. Secondo alcuni, la ...

