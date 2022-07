"Dici solo ca**ate", Karina Cascella fa a pezzetti Elisabetta Gregoraci, ecco perché (Di martedì 19 luglio 2022) Elisabetta Gregoraci in un' intervista rilasciata a Silvia Toffanin nella trasmissione Verissimo ha parlato di moltissime cose anche della sua vita privata. In quell'occasione la bella conduttrice calabrese ha anche dichiarato qual è stata per lei la persona che l'ha ispirata più di ogni altra, proprio questo ha attirato le critiche di una altro personaggio televisivo. Elisabetta Gregoraci è reduce dalla conduzione dello show Battiti Live, ma la sua presenza in televisione negli ultimi tempi si è decisamente ridotta. Il suo nome non compare nei palinsesti televisivi né della Rai né della Mediaset per cui in molti si chiedono che cosa succederà dopo l'autunno e se rivedranno presto la conduttrice. A spiegare ciò che potrebbe essere accaduto è stata Maurizio Costanzo, rispondendo alla domanda di un lettore di Nuovo, il ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 19 luglio 2022)in un' intervista rilasciata a Silvia Toffanin nella trasmissione Verissimo ha parlato di moltissime cose anche della sua vita privata. In quell'occasione la bella conduttrice calabrese ha anche dichiarato qual è stata per lei la persona che l'ha ispirata più di ogni altra, proprio questo ha attirato le critiche di una altro personaggio televisivo.è reduce dalla conduzione dello show Battiti Live, ma la sua presenza in televisione negli ultimi tempi si è decisamente ridotta. Il suo nome non compare nei palinsesti televisivi né della Rai né della Mediaset per cui in molti si chiedono che cosa succederà dopo l'autunno e se rivedranno presto la conduttrice. A spiegare ciò che potrebbe essere accaduto è stata Maurizio Costanzo, rispondendo alla domanda di un lettore di Nuovo, il ...

