Di Marzio: è il Napoli il club che pagherà la clausola per Kim (Di martedì 19 luglio 2022) Gianluca Di Marzio sul suo sito scrive che è il Napoli il club che pagherà la clausola per Kim, completando le parole del tecnico del Fenerbahce. Il club cui allude Jorge Jesus è dunque il Napoli, che non ha ancora chiuso l’affare col Fenerbahce ma che nutre ottimismo rispetto all’esito della trattativa. Negli ultimi giorni Kim non si è allenato con la squadra, e a breve potrebbe finalizzare il suo trasferimento in Italia. Kim spicca per il fisico longilineo e l’altezza, che lo rende un fattore importante nel gioco aereo. Cresciuto calcisticamente in patria, nel Suwon, si è imposto a livello internazionale nei Jeonbuk Motors prima di trasferirsi in Cina e successivamente in Turchia. Ha compiuto anche la trafila nelle Nazionali giovanili della Corea del Sud, fino alla ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 luglio 2022) Gianluca Disul suo sito scrive che è ililchelaper Kim, completando le parole del tecnico del Fenerbahce. Ilcui allude Jorge Jesus è dunque il, che non ha ancora chiuso l’affare col Fenerbahce ma che nutre ottimismo rispetto all’esito della trattativa. Negli ultimi giorni Kim non si è allenato con la squadra, e a breve potrebbe finalizzare il suo trasferimento in Italia. Kim spicca per il fisico longilineo e l’altezza, che lo rende un fattore importante nel gioco aereo. Cresciuto calcisticamente in patria, nel Suwon, si è imposto a livello internazionale nei Jeonbuk Motors prima di trasferirsi in Cina e successivamente in Turchia. Ha compiuto anche la trafila nelle Nazionali giovanili della Corea del Sud, fino alla ...

