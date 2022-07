De Ligt | visite mediche col Bayern Monaco | ultimi test per il difensore – VIDEO

Pubblicità

Il difensore olandese Deha svolto questa mattina l'ultima parte dellemediche con il Bayern Monaco Mattinata dimediche per Matthijs de. Il difensore, che ieri aveva lasciato Torino prima di imbarcarsi sul volo che lo ha portato a Monaco di Baviera, ha svolto l'ultima parte dei test con il Bayern ...Calciomercato news,mediche in corso per Deal Bayern Monaco Un altro tormentone di questa estate di calciomercato sta per giungere alla sua conclusione visto l'imminente passaggio ufficiale di Matthijs De ...Matthijs De Ligt, difensore centrale classe 1999 della nazionale olandese, ha da poco terminato, come riportato da "Sportmediaset", le visite mediche per il Bayern Monaco, suo prossimo ...Aggiornamento su Matthijs de Ligt: il calciatore olandese ha terminato le visite mediche ed è atteso in sede per la firma sul contratto ...