De Ligt | le parole di Neuer | «Porta qualità e valori»

Neuer accoglie de Ligt al Bayern Monaco: «Porta qualità e valori, è vicino al nostro calcio e si integrerà rapidamente al Bayern» Manuel Neuer ha parlato alla Bild dell'arrivo di De Ligt dalla Juventus al Bayern Monaco. Di seguito le sue parole. «È davvero uno che può guidare la difesa, uno che ha carisma, è un grande difensore. Dalla mia sensazione, per come l'ho visto ultimamente, è molto vicino al calcio tedesco. Non credo che avrà bisogno di molto tempo per integrarsi. Porta semplicemente con sé qualità e valori. Le cose sono sempre andate bene per noi con i giocatori olandesi, ho giocato con alcuni di loro. È importante mostrare leadership in difesa, anche in termini di ...»

