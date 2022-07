De Ligt al Bayern, ora è ufficiale: tutti i dettagli dell’operazione (Di martedì 19 luglio 2022) Dopo la trattativa degli ultimi giorni, è finalmente arrivata l’ufficialità del trasferimento di Mathijs de Ligt al Bayern Monaco. Il Ds Salihamidzic è riuscito a portare in Baviera il giovane e talentuosissimo centrale olandese che da tempo militava tra le fila della Juventus. Proprio nelle scorse ore è arrivata l’ufficialità del trasferimento del classe 1999 nel club campione di Germania. De Ligt Bayern Monaco Juventus Negli scorsi minuti minuti è arrivato anche il comunicato della società bianconera: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società FCBayern München AG per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matthijs De Ligt a fronte di un corrispettivo di € 67,0 milioni, pagabile ... Leggi su rompipallone (Di martedì 19 luglio 2022) Dopo la trattativa degli ultimi giorni, è finalmente arrivata l’ufficialità del trasferimento di Mathijs dealMonaco. Il Ds Salihamidzic è riuscito a portare in Baviera il giovane e talentuosissimo centrale olandese che da tempo militava tra le fila della Juventus. Proprio nelle scorse ore è arrivata l’ufficialità del trasferimento del classe 1999 nel club campione di Germania. DeMonaco Juventus Negli scorsi minuti minuti è arrivato anche il comunicato della società bianconera: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società FCMünchen AG per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matthijs Dea fronte di un corrispettivo di € 67,0 milioni, pagabile ...

