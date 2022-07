Das Boot: torna il dramma bellico ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale (Di martedì 19 luglio 2022) Non cessano i colpi di scena con i nuovi personaggi di Das Boot, una delle serie di luglio 2022 in onda su Sky e in streaming su NOW dal 19. Arriva la terza stagione di Das Boot, una serie prodotta da Bavaria Fiction e Sky Studios che promette un nuovo successo. D’altronde è una delle serie più attese nel mese di luglio 2022 che vedrà il ritorno di molti dei volti che hanno accompagnato i fruitori Sky nelle precedenti puntate. Tom Wlaschiha noto agli appassionati di Game of Thrones per aver interpretato Jaqen H’ghar, riprende il suo ruolo di ufficiale della Gestapo Hagen Forster, Rick Okon è ancora nei panni di Klaus Hoffman. Mentre non sono poche le new entry. SkyAlcune indiscrezioni riportate dal magazine online Ciak rivelano alcuni dettagli su una netta trasformazione di un personaggio. Parliamo di Robert Ehrenber, personaggio molto ambiguo nelle ... Leggi su velvetmag (Di martedì 19 luglio 2022) Non cessano i colpi di scena con i nuovi personaggi di Das, una delle serie di luglio 2022 in onda su Sky e in streaming su NOW dal 19. Arriva la terza stagione di Das, una serie prodotta da Bavaria Fiction e Sky Studios che promette un nuovo successo. D’altronde è una delle serie più attese nel mese di luglio 2022 che vedrà il ritorno di molti dei volti che hanno accompagnato i fruitori Sky nelle precedenti puntate. Tom Wlaschiha noto agli appassionati di Game of Thrones per aver interpretato Jaqen H’ghar, riprende il suo ruolo di ufficiale della Gestapo Hagen Forster, Rick Okon è ancora nei panni di Klaus Hoffman. Mentre non sono poche le new entry. SkyAlcune indiscrezioni riportate dal magazine online Ciak rivelano alcuni dettagli su una netta trasformazione di un personaggio. Parliamo di Robert Ehrenber, personaggio molto ambiguo nelle ...

