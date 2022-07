Dario Gallina vice presidente mondiale delle Camere di Commercio

(Di martedì 19 luglio 2022)della Camera didi Torino, è nominatodell’ICC – World Chambers Federation. Un organismo non governativo e non politico, con sede a Parigi, che raggruppa oltre 12 miladinel mondo. Il board è presieduto da Nicolas Uribe Rueda,della Camera didi Bogotà in Colombia., già board member nel ICC Board Council, oltre a essere elettoper il triennio 2022-2025 ottiene la delega per l’Europa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TorinoNews24 : Il presidente della Camera di commercio di Torino Dario Gallina eletto numero due della federazione mondiale... - CamComTorino : Dario Gallina nominato vicepresidente della federazione mondiale delle Camere di Commercio - quotidianopiem : Dario Gallina, Presidente della Camera di commercio di Torino, eletto Vice-presidente della Federazione Mondiale de… - CamComTorino : Federazione mondiale delle Camere di Commercio, Dario Gallina nuovo vicepresidente - Torino Oggi - CamComTorino : Dario Gallina, Presidente della Camera di commercio di Torino, eletto Vice-presidente della Federazione Mondiale de… -

