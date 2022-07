Dalla strada al palco: anticipazioni Finale stasera in tv 19 luglio con Nek (Di martedì 19 luglio 2022) La Finale dello show Dalla strada al palco va in onda stasera in tv martedì 19 luglio 2022 condotto da Nek. Scopri le anticipazioni della puntata e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Dalla strada al palco, lo show ideato da Carlo Conti, che ha portato in tv il mondo eclettico ed originale degli artisti di strada di ogni parte d’Italia, per raccontarsi ed esibirsi sul prestigioso palco di Rai 2, è giunto alla puntata decisiva. Martedì 19 luglio Nek condurrà la puntata Finale, nella quale verrà decretato il vincitore assoluto. Quindici i finalisti, scelti nel corso delle puntate precedenti dal pubblico e da alcuni “passanti ... Leggi su cubemagazine (Di martedì 19 luglio 2022) Ladello showalva in ondain tv martedì 192022 condotto da Nek. Scopri ledella puntata e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TVal, lo show ideato da Carlo Conti, che ha portato in tv il mondo eclettico ed originale degli artisti didi ogni parte d’Italia, per raccontarsi ed esibirsi sul prestigiosodi Rai 2, è giunto alla puntata decisiva. Martedì 19Nek condurrà la puntata, nella quale verrà decretato il vincitore assoluto. Quindici i finalisti, scelti nel corso delle puntate precedenti dal pubblico e da alcuni “passanti ...

