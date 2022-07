Da romanista dico: «Grazie, Friedkin-Mourinho» (Di martedì 19 luglio 2022) Dybala dopo Mourinho e il primo trofeo europeo in soli 440 giorni. Quello che ai tifosi romanisti poteva sembrare un sogno è diventato realtà Grazie a Dan Friedkin, l'uomo venuto dall'America che lascia agli altri le chiacchiere e parla con i fatti. Accolto con lo scetticismo dovuto agli ultimi disastrosi anni della gestione James Pallotta, il nuovo proprietario ha impiegato poco tempo per cambiare la Roma e la sua percezione al di fuori della Capitale. Archiviati i primi mesi di studio (molti i cambi in seno alla società, con un organico più snello che non lascia filtrare gli spifferi del passato), con l'ingaggio di José Mourinho ha rimesso la squadra giallorossa sulle mappe calcistiche internazionali, mettendo in bacheca la prima edizione della Europa Conference League. Ora con l'arrivo di Dybala dimostra che ... Leggi su panorama (Di martedì 19 luglio 2022) Dybala dopoe il primo trofeo europeo in soli 440 giorni. Quello che ai tifosi romanisti poteva sembrare un sogno è diventato realtàa Dan, l'uomo venuto dall'America che lascia agli altri le chiacchiere e parla con i fatti. Accolto con lo scetticismo dovuto agli ultimi disastrosi anni della gestione James Pallotta, il nuovo proprietario ha impiegato poco tempo per cambiare la Roma e la sua percezione al di fuori della Capitale. Archiviati i primi mesi di studio (molti i cambi in seno alla società, con un organico più snello che non lascia filtrare gli spifferi del passato), con l'ingaggio di Joséha rimesso la squadra giallorossa sulle mappe calcistiche internazionali, mettendo in bacheca la prima edizione della Europa Conference League. Ora con l'arrivo di Dybala dimostra che ...

