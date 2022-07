Da Mappatella Beach alla Grotta Azzurra | continua la moda dei tuffi proibiti Chi sta denunciando e cosa si rischia

Pubblicità

Napoli Turistica

Promossi, tra gli altri, il mare di, a Napoli, e quello del lungomare Marconi, a Torre Annunziata. L'appello per l'eolico off shore A margine della presentazione dei dati, poi, ...Tra i 17 punti di prelievo che hanno superato i test, ci sono il lungomare Caracciolo di Napoli (spiaggia) e le quattro spiagge di Ischia . Approfondisci: Bandiera blu 2022, in ... Lido Mappatella, la spiaggia sul lungomare di Napoli Conclusa la campagna di campionamento sulle coste della regione, dal Casertano al Cilento passando per la provincia di Napoli individuati quattordici punti off limits ...Inquinate 14 località sulle 31 analizzate dal Legambiente, il 64% in prossimità di spiagge libere. Premiati invece il lungomare Caracciolo a Napoli e le spiagge di Ischia ...