Pubblicità

Gazzetta_it : Da El Bakkali alla Rojas, 5 ori mondiali agli olimpionici di Tokyo #atletica #WorldAthleticsChamps - matteorchmd : Rojas domina il triplo con 15.47, così come Barshim domina l’alto (tutte alla prima prova fino ai 2.37m). Peccato p… -

La Gazzetta dello Sport

...In una finale di 3000 siepi molto tattica (in 10 nel gruppo di testacampana) e con tanto di cameraman a ostacolare nelle prime fasi i battistrada, il titolo va al marocchino Soufiane El...... a 8''25 dal vincitore che, oggi come a Tokyo è il marocchino Soufiane El. Argento per l'... Bronzobritannica Laura Muir (3:55.28) Salto triplo femminile, nuovo trionfo per Rojas Sulla ... Da El Bakkali alla Rojas, 5 ori mondiali agli olimpionici di Tokyo Per continuare a fornirti un’informazione di qualità: • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Sei finali e cinque successi di campioni olimpic ...A Eugene (Oregon, USA) è andata in scena la quarta giornata dei Mondiali 2022 di atletica leggera. L'Italia applaude Gianmarco Tamberi, splendido quarto nel salto in alto nonostante alcune difficoltà ...