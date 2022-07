Cristina Pozzi nominata Ceo di Treccani Futura

Leggi su ildenaro

(Di martedì 19 luglio 2022) Andrea Dusi, fino ad oggi Ceo e co-founder di, lascia la carica per pregressi impegni internazionali. Il nuovo Ceo è, già co-head of Contents e co-founder. Dusi resta nel Cda. Per la presidenzaconferma Massimo Lapucci mentre Massimo Bray entra nel consiglio d’amministrazione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.