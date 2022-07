Crisi governo | Meloni | “Da sondaggi Fratelli d’Italia al 23 | 8%”

(Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – “Ecco perché le stanno tentando tutte per evitare di tornare subito al voto…”. Lo scrive sulla sua pagina Fb Giorgia, postando un recenteo di Swg che dà Fdi al 23,8 per cento. ”Ecco spiegato perché la sinistra ha così paura delle elezioni”, si legge nel post dove campeggia una foto dellaaccanto alla recente rilevazione. “A sentire la stampa sembra che davvero tutta Italia stia supplicando Draghi di rimanere, come se questofosse realmente nel cuore di tutti gli italiani” sottolinea sempre sui social. “Però poi sempre la stessa stampa avverte che se si andasse a votare, stravincerebbe chi sta all’opposizione di Draghi e del suo”. “Le tipiche dissonanze cognitive della sinistra” conclude. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

