Crisi governo, Berlusconi-Salvini tentati da voto (Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – Raccontano che il centrodestra di governo sia molto determinato sulla linea del sì al Draghi bis senza i 5 stelle altrimenti si va dritti al voto. E stavolta anche Silvio Berlusconi, un po’ per convinzione, un po’ perché si è fatto trascinare dagli alleati, sia deciso sulle elezioni subito qualora Giuseppe Conte dovesse mettersi di traverso. Questa linea unitaria sarebbe stata illustrata stasera al premier durante il vertice delle 20, durato circa un’ora a palazzo Chigi. Secondo quanto si apprende, Lega Fi e Udc-Nci avrebbero posto dei ‘paletti’: ovvero, siamo pronti a rinnovare la fiducia al governo in carica ma senza i pentastellati di Giuseppe Conte e serve un’apertura su alcuni punti programmatici del governo considerati imprescindibili dal centrodestra. La Lega, per esempio, ... Leggi su italiasera (Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – Raccontano che il centrodestra disia molto determinato sulla linea del sì al Draghi bis senza i 5 stelle altrimenti si va dritti al. E stavolta anche Silvio, un po’ per convinzione, un po’ perché si è fatto trascinare dagli alleati, sia deciso sulle elezioni subito qualora Giuseppe Conte dovesse mettersi di traverso. Questa linea unitaria sarebbe stata illustrata stasera al premier durante il vertice delle 20, durato circa un’ora a palazzo Chigi. Secondo quanto si apprende, Lega Fi e Udc-Nci avrebbero posto dei ‘paletti’: ovvero, siamo pronti a rinnovare la fiducia alin carica ma senza i pentastellati di Giuseppe Conte e serve un’apertura su alcuni punti programmatici delconsiderati imprescindibili dal centrodestra. La Lega, per esempio, ...

