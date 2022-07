Crisi di governo, Silvestri (M5s): “Nessuna risposta da Draghi sui nove punti, la vedo un po’ dura. Per ora solo insulti al Movimento” (Di martedì 19 luglio 2022) “Quando un premier, su nove punti importanti del Paese, non risponde, a fronte di un anno dove ha ritoccato le riforme e ha permesso ad alcuni ministri di insultare il Movimento 5 stelle, allora la vedo un po’ dura”. Sono le parole di Francesco Silvestri, deputato del M5s, all’uscita da Montecitorio. “Nuovi scissionisti? La linea politica si fa con la maggioranza, conta il messaggio politico non quanti siamo. Si riduce il gruppo parlamentare ma non la forza delle battaglie che porteremo, vogliamo solo delle risposte”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) “Quando un premier, suimportanti del Paese, non risponde, a fronte di un anno dove ha ritoccato le riforme e ha permesso ad alcuni ministri di insultare il5 stelle, allora laun po’”. Sono le parole di Francesco, deputato del M5s, all’uscita da Montecitorio. “Nuovi scissionisti? La linea politica si fa con la maggioranza, conta il messaggio politico non quanti siamo. Si riduce il gruppo parlamentare ma non la forza delle battaglie che porteremo, vogliamodelle risposte”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

luigidimaio : Il Governo ha subito dato il massimo contro la crisi energetica. Questo lavoro sta pagando: dopo poche settimane da… - elio_vito : I sindaci hanno il diritto di intervenire nel dibattito politico nazionale, ci mancherebbe, ma sarebbe corretto che… - La7tv : #lariachetira @FranBorgonovo (La Verità): 'Non trovo una cosa buona o utile che abbia fatto il governo Draghi da qu… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Silvestri (M5s): “Nessuna risposta da Draghi sui nove punti, la vedo un po’ dura. Per ora solo in… - Bianca34874951 : RT @aciapparoni: #FLASH# CRISI governo: FONTI CDX, SCONCERTO PER INCONTRO DRAGHI-LETTA -