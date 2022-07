Crisi di governo | questa politica è frutto di una scuola di serie B

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 19 luglio 2022) di Suor Anna Monia Alfieri Partiamo da lontano, andiamo indietro nella storia fino ad arrivare a Sant’Ambrogio, grande vescovo di Milano. Non me ne voglia chi non è milanese (non lo sono neanch’io, quindi nessuno si può offendere) ma Ambrogio è una figura straordinaria nella storia, della Chiesa e non solo. Certo, come tutti, è figlio del suo tempo, pertanto alcune sue azioni oggi suscitano riprovazione. Andiamo oltre e guardiamo al bene, come sempre. Di Ambrogio, oltre alla incrollabile fede che si può cogliere splendidamente nelle sue opere, in particolare dagli Inni scaturiti dalla sua penna, mi ha sempre colpita il suo rapporto con il potere imperiale. E aveva a che fare con imperatori non certo di animo mite: pensiamo a Teodosio. Certo sui libri diimpariamo un Teodosio fautore del Cristianesimo. Ma Teodosio fu anche il promotore del massacro di ...