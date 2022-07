Crisi di governo | Nardella | ' Non abbiamo paura del voto | vinciamo anche senza il M5s'

Pubblicità

il_pucciarelli : Che un giornalista abbia un'idea o preferenza politica è normale, anzi dichiararla è sano. Ma se nel farlo metto in… - elio_vito : I sindaci hanno il diritto di intervenire nel dibattito politico nazionale, ci mancherebbe, ma sarebbe corretto che… - luigidimaio : Il Governo ha subito dato il massimo contro la crisi energetica. Questo lavoro sta pagando: dopo poche settimane da… - cadoniantonella : @luigidimaio Senza questo governo non ci sarebbe alcuna crisi. Vaffanculo traditore. - Beppego1 : RT @DavideR46325615: Danilo Tonineli: 'Mario Draghi ha il 70% del consenso parlamentare e nonostante ciò si è dimesso, aprendo di fatto una… -

Ladie soprattutto laall'interno del Movimento 5 Stelle costano il posto a Rocco Casalino . L'ex portavoce di Giuseppe Conte ai tempi di Palazzo Chigi, poi di fatto imposto dallo ...Enrico Letta Roma, 19 luglio 2022 - Meno uno al giorno del giudizio sullache rischia di travolgere ilDraghi . In attesa del discorso del premier in Parlamento (prima al Senato e poi alla Camera) e del voto di fiducia, continuano più o meno sotto traccia ...Roma, 19 lug. - (Adnkronos) - La crisi di governo innescata dalla 'dimissioni di Mario Draghi da Presidente del Consiglio a seguito di una ...Mentre il governo Draghi è alle prese con una crisi dalla difficile soluzione, in Europa si rafforzano le voci per un ritorno all'austerità nelle politiche fiscali e monetarie.