Crisi di governo, Letta va a Palazzo Chigi da Draghi (Di martedì 19 luglio 2022) Il Pd crede ancora in un Draghi bis. O almeno lavora per non fare precipitare la situazione. Questa mattina Enrico Letta è andato a Palazzo Chigi. Il segretario del Pd avrebbe avuto un colloquio con il il premier Mario Draghi durato circa un'ora. Intorno alle 9.47 il numero del Nazareno è stato avvistato dal Foglio dalle parti di Montecitorio: era appena uscito dalla sede del governo. Sono ore convulse. E tutto ruota intorno al M5s: il partito di Giuseppe Conte non ha ancora deciso come comportarsi domani in Aula. Qui potete leggere le tre proposte di Letta per convincere Draghi a rimanere a Palazzo Chigi

