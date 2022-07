Crisi di governo, il giorno della verità per Draghi e la legislatura. Crippa (M5s) apre alla fiducia (Di martedì 19 luglio 2022) Mercoledì 20 luglio sarà dunque una prova della verità per la tenuta dell'esecutivo. Trattative a oltranza tra i partiti delle larghissime intese per salvare il governo in vista delle comunicazioni del presidente del Consiglio a Palazzo Madama. alla vigilia, per Draghi una lunga giornata di incontri con il presidente della Repubblica Mattarella e il leader del Pd Letta seguiti, in serata, da un faccia a faccia con il centrodestra di governo Leggi su ilsole24ore (Di martedì 19 luglio 2022) Mercoledì 20 luglio sarà dunque una provaper la tenuta dell'esecutivo. Trattative a oltranza tra i partiti delle larghissime intese per salvare ilin vista delle comunicazioni del presidente del Consiglio a Palazzo Madama.vigilia, peruna lunga giornata di incontri con il presidenteRepubblica Mattarella e il leader del Pd Letta seguiti, in serata, da un faccia a faccia con il centrodestra di

