Crisi di governo | Draghi domani in senato alle 9 30 Incontra Mattarella | prima vede Letta Centrodesta | «Non può confrontarsi solo con Pd»

(Di martedì 19 luglio 2022)il premier Mariosarà in Parlamento (9.30 in) per le sue comunicazioni che saranno seguite dalla discussione e dal voto nominale sulle risoluzioni di...

Pubblicità

luigidimaio : Il Governo ha subito dato il massimo contro la crisi energetica. Questo lavoro sta pagando: dopo poche settimane da… - elio_vito : I sindaci hanno il diritto di intervenire nel dibattito politico nazionale, ci mancherebbe, ma sarebbe corretto che… - il_pucciarelli : Che un giornalista abbia un'idea o preferenza politica è normale, anzi dichiararla è sano. Ma se nel farlo metto in… - cafifal : RT @GPiermarocchi: @GinaTaglieri @lucianocapone Cosa spetta a Draghi? Votarsi la fiducia? O sottostare ai diktat di Conte? Che dopo quattro… - franconemarisa : RT @rtl1025: ?? Mario #Draghi si recherà in #Senato domani mattina alle 9.30 per le sue comunicazioni con voto, riferendo sulla crisi di gov… -

"Incredulità del centrodestra di, che si sta confrontando a Villa Grande, per le provocazioni del Pd: il premier non può gestire unacosì complessa confrontandosi solo con il campo largo di Pd e 5 Stelle, a maggior ...Articolo originale pubblicato su Money.it qui: 'Draghi ha fallito, se cade ilnessunaeconomica': l'intervista a Fratoianni(Adnkronos) – E’ l’uomo su cui, nel M5S, sono puntati i riflettori della crisi di governo. Dopo la tesa assemblea di ieri con il leader Giuseppe Conte, il capogruppo pentastellato alla Camera Davide C ...(Adnkronos) – “Incredulità del centrodestra di governo, che si sta confrontando a Villa Grande, per le provocazioni del Pd: il premier non può gestire una crisi così complessa confrontandosi solo con ...