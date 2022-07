Crisi di governo, Draghi domani in Senato alle 9.30, giovedì alla Camera Incontra Mattarella, prima vede Letta. Ira centrodesta (Di martedì 19 luglio 2022) domani il premier Mario Draghi sarà in Parlamento (alle 9.30 in Senato) per le sue comunicazioni che saranno seguite dalla discussione e dal voto nominale sulle risoluzioni di... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 19 luglio 2022)il premier Mariosarà in Parlamento (9.30 in) per le sue comunicazioni che saranno seguite ddiscussione e dal voto nominale sulle risoluzioni di...

luigidimaio : Il Governo ha subito dato il massimo contro la crisi energetica. Questo lavoro sta pagando: dopo poche settimane da… - elio_vito : I sindaci hanno il diritto di intervenire nel dibattito politico nazionale, ci mancherebbe, ma sarebbe corretto che… - La7tv : #lariachetira @FranBorgonovo (La Verità): 'Non trovo una cosa buona o utile che abbia fatto il governo Draghi da qu… - verinhaottoni : RT @sebmes: Non s’era mai sentito un leader di partito togliere la fiducia al governo “per le umiliazioni subite”. C’è un Paese sull’orlo… - JohnHard3 : RT @News24_it: Crisi di governo, Draghi vede Mattarella e Letta. Berlusconi-Salvini: sconcerto per l’incontro tra ... - Il Sole 24 ORE http… -