Crisi di governo | Draghi al Senato alle 9 30 Letta | “Ci sono le condizioni per superare la crisi” Renzi | “Si vota nel 2023”

(Di martedì 19 luglio 2022) Le firme dei sindaci arrivate quasi a 2000 per chiedere che il premier resti. L’agenzia di rating Fitch: «Senzarisanamento del bilancio dell’Italia più difficile»

Fitch avverte sul possibile addio del Premier L'agenzia di rating Fitch ha così spiegato la... Moody ha poi spiegato l'esito di fiducia delsia dubbioso e 'altamente incerto, ma i recenti ...Draghi al bivio tra. Alle 9.30 le comunicazioni al Senato (fiducia in serata), giovedì alla Camera. Una giornata cominciata con alcuni spiragli per una conclusione positiva dellapolitica,continuata ...Ma il destino della legislatura si decide già in Senato. Ecco il timing della giornata della crisi del governo Draghi Avranno luogo oggi, alle 9:30, le comunicazioni del presidente del Consiglio ...Passano le ore e manca ancora il «fatto politico» che potrebbe consentire di sbloccare la crisi di governo. I governisti 5S continuano a stare coperti mentre Forza Italia e la Lega ...